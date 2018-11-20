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В Україні зріс попит на курятину

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Українці стали частіше їсти курятину. Про це свідчать дані, наведені Асоціацією птахівників України, передає УНН.

У жовтні внутрішнє споживання сягнуло більше 100 тис. тонн - рекордне значення за минулі 10 місяців поточного року.

Поряд з цим, Україна стала нарощувати і виробництво курятини. Минулого місяця вироблено 116 тис. тонн.

Також у профільній асоціації відзначили, що за підсумками 10 місяців показники імпорту м'яса птиці виявилися на 17% менше очікуваного рівня.

Так, у січні-жовтні поточного року Україна імпортувала 113 тис. тонн м'яса птиці, поряд з очікуваними 137 тис. тонн.

Нагадаємо, цього року Україна потрапила до ТОП-3 найбільших постачальників курятини до ЄС. Також, наша країна увійшла у десятку найбільших постачальників курятини у світі.

Генеральний директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький зазначає, що ще 10 років тому такі досягнення складно було уявити.

"Ще 10 років тому на світовій агропродовольчій арені мало хто розцінював Україну як серйозного гравця. Ми постачали в основному сировину у порівняно невеликих обсягах і навіть були імпортозалежні за багатьма продуктовими позиціями. На сьогоднішній день Україна обіймає лідируючі позиції на світових ринках зернових, олійних, м'яса курки, меду, молочної продукції, продуктів переробки овочів і фруктів", - говорить він.

Ще одним проривом в АПК вважається поява найбільшого птахокомплексу в світі на базі Вінницької птахофабрики (МХП).

Виробництво курятини лише на цій фабриці планують підняти до рівня 167 тис. тонн у рік.

У грандіозних планах компанії - розширити потужності виробництва до обсягів світових гігантів.

"Ми станемо європейськими (еквівалентами) Brasil Foods або Tyson", - заявили в "МХП" британському Financial Times.

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