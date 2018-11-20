В Украине вырос спрос на курятину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинцы стали чаще есть курятину. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Ассоциацией птичников Украины, передает УНН.
В октябре внутреннее потребление составило более 100 тыс. тонн - рекордное значение за прошедшие 10 месяцев текущего года.
Наряду с этим, Украина стала наращивать и производство курятины. В прошлом месяце произведено 116 тыс. тонн.
Также в профильной ассоциации отметили, что по итогам 10 месяцев показатели импорта мяса птицы оказались на 17% меньше ожидаемого уровня.
Так, в январе-октябре текущего года Украина импортировала 113 тыс. тонн мяса птицы, наряду с ожидаемыми 137 тыс. тонн.
Напомним, в этом году Украина попала в ТОП-3 крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Также, наша страна вошла в десятку самых больших поставщиков курятины в мире.
Генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий отмечает, что еще 10 лет назад такие достижения сложно было представить.
"Еще 10 лет назад на мировой агропродовольственной арене мало кто расценивал Украину как серьезного игрока. Мы поставляли в основном сырье в сравнительно небольших объемах и даже были импортозависимыми по многим продуктовым позициям. На сегодняшний день Украина занимает лидирующие позиции на мировых рынках зерновых, масличных, мяса курицы, меда, молочной продукции, продуктов переработки овощей и фруктов", - говорит он.
Еще одним прорывом в АПК считается появление крупнейшего птицекомплекса в мире на базе Винницкой птицефабрики (МХП).
Производство курятины только на этой фабрике планируют поднять до уровня 167 тыс. тонн в год.
В грандиозных планах компании - расширить мощности производства до объёмов мировых гигантов.
"Мы станем европейскими (эквивалентами) Brasil Foods или Tyson", - заявили в "МХП" британскому Financial Times.