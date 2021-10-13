В Україні знову 15 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

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Київ • УНН

 • 21361 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В Україні 15 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

За даними МОЗ, станом на 13 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) відповідають:

  • Волинська область — 67,6;
  • Львівська область — 62,9;
  • Херсонська область — 100,4;
  • Хмельницька область — 65,8;
  • Чернівецька область — 72,5;
  • Чернігівська область — 68,7.

Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:

  • Дніпропетровська область — 65,5%;
  • Донецька область — 71,9%;
  • Запорізька область — 67,7%;
  • Одеська область — 69,5%;
  • Харківська область — 66,4%.

Підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) фіксують у:

  • Житомирській області — 26,2%;
  • Луганській області — 21,8%;
  • Сумській області — 32,1;
  • Черкаській області — 22,3%.

Учора, 12 жовтня, також 15 областей України мали ознаки “помаранчевої” зони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Ковід” наступає: в Україні вже 2,57 млн випадків COVID-19, за добу — 16 309

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