В Україні 15 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 12 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) відповідають:



Волинська область — 63,2;



Дніпропетровська область — 72,8;



Луганська область — 76,6;



Львівська область — 62,7;



Херсонська область — 96,8;



Чернівецька область — 71,4;



Чернігівська область — 64,8.



Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:



Донецька область — 72,5%;



Запорізька область — 67,2%;



Одеська область — 68,6%.



Сумська область — 65,9%;



Харківська область — 66,5%.



Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:



Житомирська область — 25,5%;



Хмельницька область — 21,2%;



Черкаська область — 21,6%.



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