В Україні 15 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Україні 15 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 12 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) відповідають:
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- Волинська область — 63,2;
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- Дніпропетровська область — 72,8;
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- Луганська область — 76,6;
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- Львівська область — 62,7;
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- Херсонська область — 96,8;
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- Чернівецька область — 71,4;
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- Чернігівська область — 64,8.
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Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:
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- Донецька область — 72,5%;
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- Запорізька область — 67,2%;
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- Одеська область — 68,6%.
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- Сумська область — 65,9%;
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- Харківська область — 66,5%.
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Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Житомирська область — 25,5%;
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- Хмельницька область — 21,2%;
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- Черкаська область — 21,6%.
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