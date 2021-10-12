В Украине 15 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Украине 15 областей из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 12 октября "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за высокого уровня госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — ≤60 на 100 000 населения) соответствуют:
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- Волынская область — 63,2;
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- Днепропетровская область — 72,8;
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- Луганская область — 76,6;
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- Львовская область — 62,7;
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- Херсонская область — 96,8;
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- Черновицкая область — 71,4;
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- Черниговская область — 64,8.
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Из-за загруженности коек с кислородом "оранжевой" зоне соответствуют:
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- Донецкая область — 72,5%;
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- Запорожская область — 67,2%;
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- Одесская область — 68,6%.
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- Сумская область — 65,9%;
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- Харьковская область — 66,5%.
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Из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона "зеленой" зоны — ≤20%) "оранжевой" зоне также соответствуют:
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- Житомирская область — 25,5%;
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- Хмельницкая область — 21,2%;
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- Черкасская область — 21,6%.
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