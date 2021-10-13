В Украине снова 15 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине 15 областей из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 13 октября “оранжевой” зоне эпидемической опасности из-за высокого уровня госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — ≤60 на 100 000 населения) соответствуют:
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- Волынская область — 67,6;
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- Львовская область — 62,9;
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- Херсонская область — 100,4;
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- Хмельницкая область — 65,8;
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- Черновицкая область — 72,5;
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- Черниговская область — 68,7.
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Из-за загруженности коек с кислородом “оранжевой” зоне соответствуют:
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- Днепропетровская область — 65,5%;
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- Донецкая область — 71,9%;
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- Запорожская область — 67,7%;
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- Одесская область — 69,5%;
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- Харьковская область — 66,4%.
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Повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования (норма для региона “зеленой” зоны — ≤20%) фиксируют в:
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- Житомирской области — 26,2%;
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- Луганской области — 21,8%;
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- Сумской области — 32,1;
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- Черкасской области — 22,3%.
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Вчера, 12 октября, также 15 областей Украины имели признаки “оранжевой” зоны.
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