В Україні знизився ризик виникнення алергії - медики

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Цього тижня, 20-26 листопада, Україні передрікають справжню зиму з мінусовими температурами, а, отже, у більшості регіонів повітря очиститься від алергенів. Спори грибів у низьких концентраціях очікуються лише в Ужгороді та на Півдні України (Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь). Тільки у цих містах прогнозуються плюсові температури, особливо – наприкінці тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.