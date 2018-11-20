В Україні знизився ризик виникнення алергії - медики

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Цього тижня, 20-26 листопада, Україні передрікають справжню зиму з мінусовими температурами, а, отже, у більшості регіонів повітря очиститься від алергенів. Спори грибів у низьких концентраціях очікуються лише в Ужгороді та на Півдні України (Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь). Тільки у цих містах прогнозуються плюсові температури, особливо – наприкінці тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

А тому чутливим особам важливо захищати себе від проявів холодової алергії, а також – потурбуватись про майбутній сезон пилку, який розпочнеться вже через декілька місяців.

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Як повідомляв УНН завідувач кафедри клінічної, лабораторної Імунології та алергології Національної медичної академії після дипломної освіти Віктор Літус, алергія рідко проявляється один раз.

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