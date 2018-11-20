В Украине снизился риск возникновения аллергии - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На этой неделе, 20-26 ноября, Украине предрекают настоящую зиму с минусовыми температурами, а, следовательно, в большинстве регионов воздух очистится от аллергенов. Споры грибов в низких концентрациях ожидаются только в Ужгороде и на Юге Украины (Одесса, Николаев, Херсон, Симферополь). Только в этих местах прогнозируются плюсовые температуры, особенно - в конце недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.
Поэтому чувствительным лицам важно защищать себя от проявлений холодовой аллергии, а также - позаботиться о будущем сезоне пыльцы, который начнется уже через несколько месяцев.
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Как сообщал заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии после дипломного образования Виктор Литус, аллергия редко проявляется один раз.
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