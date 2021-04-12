В Україні знизилась вартість хліба, яєць та картоплі

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“За даними оперативного моніторингу Держстату споживчих цін на соціально значущі товари, спостерігається стабілізація цінової ситуації — ріст цін зупинився і підстав для подальшого зростання не вбачається. Також за останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема, деяких видів хліба, круп, масла вершкового, яєць, цибулі, моркви та картоплі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за оцінками представників рітейлу, до Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною. Зокрема, представники Союзу птахівників України підтвердили, що найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається.

Представники НАЦУ “Укрцукор” також наголосили, що немає передумов для зростання ціни на цукор.

“Що стосується цінової ситуації, на внутрішньому ринку цукру було відмічено, що попит і пропозиція збалансовані, зростання цін не спостерігається. На сьогодні оптово-відпускні ціни складають 21,35-22 грн/кг з ПДВ”, — йдеться у повідомленні НАЦУ “Укрцукор” на їхній сторінці у Facebook.

Зазначається, що зокрема, це пов’язано з очікуванням найближчим часом на імпорт в Україну 120 тис. тонн цукру-сирцю для подальшої переробки на внутрішньому ринку. Також в деяких регіонах України оптово-відпускна ціна на цукор вже знизилась.

Доповнення

За рік — з березня 2020 року по березень 2021 року — ціни на яйця зросли на 109,1%.



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