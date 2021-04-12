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В Украине снизилась стоимость хлеба, яиц и картофеля

В Украине снизилась стоимость хлеба, яиц и картофеля

Киев  •  УНН

 • 18378 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Цитата

"По данным оперативного мониторинга Госкомстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается. Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по оценкам представителей ритейла, к Пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.

Представители НАСУ "Укрцукор" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар.

"Что касается ценовой ситуации на внутреннем рынке сахара было отмечено, что спрос и предложение сбалансированы, рост цен не наблюдается. На сегодня оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/кг с НДС", - говорится в сообщении НАСУ "Укрцукор" на их странице в Facebook.

Отмечается, что в частности, это связано с ожиданием в ближайшее время на импорт в Украину 120 тыс. тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки на внутреннем рынке. Также в некоторых регионах Украины оптово-отпускная цена на сахар уже снизилась.

Дополнение

За год - с марта 2020 года по март 2021 года - цены на яйца выросли на 109,1%.

Антимонопольный комитет Украины исследует природу повышения розничных цен на отдельные продукты питания.

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