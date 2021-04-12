В Украине снизилась стоимость хлеба, яиц и картофеля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
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"По данным оперативного мониторинга Госкомстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается. Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по оценкам представителей ритейла, к Пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.
Представители НАСУ "Укрцукор" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар.
"Что касается ценовой ситуации на внутреннем рынке сахара было отмечено, что спрос и предложение сбалансированы, рост цен не наблюдается. На сегодня оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/кг с НДС", - говорится в сообщении НАСУ "Укрцукор" на их странице в Facebook.
Отмечается, что в частности, это связано с ожиданием в ближайшее время на импорт в Украину 120 тыс. тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки на внутреннем рынке. Также в некоторых регионах Украины оптово-отпускная цена на сахар уже снизилась.
Дополнение
За год - с марта 2020 года по март 2021 года - цены на яйца выросли на 109,1%.
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