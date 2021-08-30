В Україні знеструмлено понад 120 населених пунктів

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Станом на 7 год. 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях (Київська – 88, Чернігівська - 34 та Житомирська – 4).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо

Жертвами нового паводку в Криму стали двоє осіб, ще 4 082 людини постраждали. Через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію столичного метро "Героїв Дніпра" - після зливи, що пройшла у Києві в неділю, 29 серпня.