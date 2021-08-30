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17 березня, 19:38 • 103435 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 132302 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 190861 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 160777 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 158815 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164548 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180972 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150381 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159524 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176204 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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В Україні знеструмлено понад 120 населених пунктів

В Україні знеструмлено понад 120 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україну накрили зливи та грози, внаслідок цього станом на сьогодні знеструмлені 126 населених пунктів у 3 областях. Про це повідомили у ДСНС, пише УНН.

Деталі

Станом на 7 год. 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях (Київська – 88, Чернігівська - 34 та Житомирська – 4).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо

Жертвами нового паводку в Криму стали двоє осіб, ще 4 082 людини постраждали. Через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію столичного метро "Героїв Дніпра" - після зливи, що пройшла у Києві в неділю, 29 серпня.

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