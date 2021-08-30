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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 20672 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 130989 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 134598 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 196461 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 231748 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 141108 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132839 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Украине обесточены более 120 населенных пунктов

В Украине обесточены более 120 населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 20818 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина накрыли ливни и грозы, вследствие этого на сегодня обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 7 ч. 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях (Киевская — 88, Черниговская — 34 и Житомирская — 4).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним

Жертвами нового наводнения в Крыму стали два человека, еще 4082 человека пострадали. Из-за угрозы подтопления закрыли вход на станцию столичного метро “Героев Днепра” — после ливня, прошедшего в Киеве в воскресенье, 29 августа.

Украинские Национальные Новости

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