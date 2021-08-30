В Украине обесточены более 120 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина накрыли ливни и грозы, вследствие этого на сегодня обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 7 ч. 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях (Киевская — 88, Черниговская — 34 и Житомирская — 4).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним
Жертвами нового наводнения в Крыму стали два человека, еще 4082 человека пострадали. Из-за угрозы подтопления закрыли вход на станцию столичного метро “Героев Днепра” — после ливня, прошедшего в Киеве в воскресенье, 29 августа.