В Україні зменшили імпорт електроенергії з Росії в 23 рази – Укренерго

“Імпорт електроенергії в Україну у березні 2020 року склав 442,51 млн кВт-год, що на 19,7% менше, ніж у лютому 2020 року. В торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в березні надійшло 9,2 млн кВт-год (менше 0,1% від загального виробництва), що у 9 разів менше, ніж в лютому 2020 року. При цьому, імпорт з Росії зменшився в 22,8 раза (з 34 млн кВт-год до 1,5 млн кВт-год), а з Білорусі — в 6,4 раза (з 48,9 млн кВт-год до 7,7 млн кВт-год)”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для забезпечення операційної безпеки в березні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно обмежували на 99%, зокрема з Росії — на 352,8 млн кВт-год, з Білорусі — на 408 млн кВт-год. Загалом в березні на ці дві країни припадає 2% від всього імпорту в Україну.

Імпорт у торгову зону “острова Бурштинської ТЕС”, що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E, в березні 2020 року склав 433,3 млн кВт-год, що на 7,4% менше, ніж в лютому. Найбільше (309,4 млн кВт-год) електроенергії було імпортовано зі Словаччини — на 14,4% більше, ніж в лютому.

“Загалом у І кварталі 2020 року обсяг імпорту електроенергії в Україну був на 12% меншим (1 554 млн кВт-год), ніж у ІV кварталі 2019 року (1762 млн кВт-год). Зокрема, 203 млн кВт-год — в ОЕС України та 1 351 млн кВт-год — в „острів Бурштинської ТЕС“. При цьому, імпорт електроенергії з Росії зменшився в 5,4 рази (286,3 млн кВт·год до 53,4 млн кВт·год), а з Білорусі — в 2,8 рази (з 421,7 млн кВт·год до 149,6 млн кВт·год)”, — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, Укренерго на виконання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, постанови № 766 від 8 квітня 2020 року, вживає заходів щодо обмеження імпорту з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь) на період дії карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.