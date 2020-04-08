Укренерго з 10 квітня обмежить імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Укренерго на виконання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, постанови №766 від 8 квітня 2020 року, вживає заходів щодо обмеження імпорту з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь) на період дії карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".