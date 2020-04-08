Укренерго з 10 квітня обмежить імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Укренерго на виконання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, постанови №766 від 8 квітня 2020 року, вживає заходів щодо обмеження імпорту з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь) на період дії карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

А саме, в частині міждержавних перетинів між Україною та Росією, Білорусією буде вжито наступних заходів:

— обмежено до 0 МВт доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватися на місячному аукціоні на травень 2020 року;

— обмежено до 0 МВт доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватися на добових аукціонах в період з 9 квітня по 24 травня 2020 року;

— зменшено в повному обсязі розподілену пропускну спроможність міждержавного перетину з Росією та Білорусією з 9 квітня по 24 травня 2020 року.

“Зменшення розподіленої пропускної спроможності буде здійснено відповідно до чинного законодавства та угод про паралельну роботу з Білорусією і Росією, які дозволяють коригувати графіки імпорту-експорту лише попередньо — за два дні до здійснення конкретних імпортно-експортних операцій. Тобто фактичне обмеження імпорту з Росії та Білорусі на період карантину та 30 днів після нього відбудеться з 10 квітня. Про анулювання результатів річного аукціону, на якому розподілено пропускну спроможність на 2020 рік та відшкодування обмежених прав на розподілену пропускну спроможність буде повідомлено додатково”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що НКРЕКП схвалила заходи щодо електропостачання під час карантину і постановила припинити імпорт з РФ та Білорусі.

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