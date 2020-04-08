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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49476 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58126 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Укрэнерго с 10 апреля ограничит импорт электроэнергии с РФ и Беларуси

Укрэнерго с 10 апреля ограничит импорт электроэнергии с РФ и Беларуси

Киев  •  УНН

 • 21387 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Укрэнерго во исполнение решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постановления №766 от 8 апреля 2020 года, принимает меры по ограничению импорта из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь) на период действия карантина, связанного с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

В частности, в части межгосударственных пересечений между Украиной и Россией, Беларусью будут приняты следующие меры:

- ограниченно до 0 МВт доступную пропускную способность, что будет предлагаться на месячном аукционе на май 2020 года;

- ограниченно до 0 МВт доступную пропускную способность, что будет предлагаться на суточных аукционах в период с 9 апреля по 24 мая 2020 года;

- уменьшено в полном объеме распределенную пропускную способность межгосударственного пересечения с Россией и Беларусью с 9 апреля по 24 мая 2020 года.

"Уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, которые позволяют корректировать графики ВЭД только предварительно - за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций. То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него состоится с 10 апреля. Об аннулировании результатов годового аукциона, на котором распределены пропускную способность на 2020 год и возмещения ограниченных прав на распределенную пропускную способность будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, что НКРЭКУ одобрил меры по электроснабжению во время карантина и постановил прекратить импорт из РФ и Беларуси.

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