Укрэнерго с 10 апреля ограничит импорт электроэнергии с РФ и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Укрэнерго во исполнение решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постановления №766 от 8 апреля 2020 года, принимает меры по ограничению импорта из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь) на период действия карантина, связанного с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".
В частности, в части межгосударственных пересечений между Украиной и Россией, Беларусью будут приняты следующие меры:
- ограниченно до 0 МВт доступную пропускную способность, что будет предлагаться на месячном аукционе на май 2020 года;
- ограниченно до 0 МВт доступную пропускную способность, что будет предлагаться на суточных аукционах в период с 9 апреля по 24 мая 2020 года;
- уменьшено в полном объеме распределенную пропускную способность межгосударственного пересечения с Россией и Беларусью с 9 апреля по 24 мая 2020 года.
"Уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, которые позволяют корректировать графики ВЭД только предварительно - за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций. То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него состоится с 10 апреля. Об аннулировании результатов годового аукциона, на котором распределены пропускную способность на 2020 год и возмещения ограниченных прав на распределенную пропускную способность будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, что НКРЭКУ одобрил меры по электроснабжению во время карантина и постановил прекратить импорт из РФ и Беларуси.