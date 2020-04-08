Укрэнерго с 10 апреля ограничит импорт электроэнергии с РФ и Беларуси

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Укрэнерго во исполнение решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постановления №766 от 8 апреля 2020 года, принимает меры по ограничению импорта из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь) на период действия карантина, связанного с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".