В Украине уменьшили импорт электроэнергии из России в 23 раза - Укрэнерго

“Импорт электроэнергии в Украине в марте 2020 составил 442,51 млн кВт-ч, что на 19,7% меньше, чем в феврале 2020 года. В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в марте поступило 9,2 млн кВт-ч (менее 0,1% от общего производства), что в 9 раз меньше, чем в феврале 2020 года. При этом, импорт из России уменьшился в 22,8 раза (с 34 млн кВт-час до 1,5 млн кВт-ч), а из Беларуси — в 6,4 раза (с 48,9 млн кВт-час до 7, 7 млн кВт-ч)”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что для обеспечения операционной безопасности в марте импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 99%, в том числе из России — на 352,8 млн кВт-ч, из Беларуси — на 408 млн кВт-ч. Всего в марте на эти две страны приходится 2% от всего импорта в Украину.

Импорт в торговую зону “острова Бурштынской ТЭС”, работающий синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E, в марте 2020 года составил 433,3 млн кВт-ч, что на 7,4% меньше, чем в феврале. Больше всего (309,4 млн кВт-ч) электроэнергии было импортировано из Словакии — на 14,4% больше, чем в феврале.

“В целом в I квартале 2020 году объем импорта электроэнергии в Украине был на 12% меньше (1554 млн кВт-ч), чем в IV кварталы 2019 (1762 млн кВт-ч). В частности, 203 млн кВт-ч — в ОЭС Украины и 1351 млн кВт-ч — в „остров Бурштынской ТЭС“. При этом, импорт электроэнергии из России уменьшился в 5,4 раза (286,3 млн кВт·ч в 53,4 млн кВт·ч), а из Беларуси — в 2,8 раза (с 421,7 млн кВт·ч в 149,6 млн кВт·ч)”, — отметили в пресс служба.

Напомним, Укрэнерго во исполнение решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постановления № 766 от 8 апреля 2020 года, принимает меры по ограничению импорта из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь) на период действия карантина, связанного с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.