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В Україні завантаженість лікарень, де приймають пацієнтів з COVID-19, сягає 24%

В Україні завантаженість лікарень, де приймають пацієнтів з COVID-19, сягає 24%

Київ • УНН

 • 13539 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. По Україні завантаженість лікарень, де приймають пацієнтів з COVID-19, наразі становить 24%, проте у деяких регіонах ситуація значно гірша, ніж в інших. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Загалом, якщо брати всі без виключення лікарні, у кого місця для хворих на COVID-19, у нас завантаженість складає 24%. Але це загалом по Україні. Якщо брати ті регіони, де зараз фіксуємо найбільшу кількість випадків захворювання вже протягом тривалого часу, то у місті Київ завантаженість ліжок вже складає 52%, Івано-Франківська область — 48,8%, Львівська область — 52,8% завантаженість ліжок, Чернівецька область — 52,4%”, — розповів Степанов.

У той же час, він зазначив, що є регіони, де ситуація набагато краще.

“Та ж Запорізька область — це 3,6%, тому що на сьогоднішній день, там фіксується мала кількість людей, хворих на COVID-19”, — додав міністр.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях, а також у місті Київ.

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