МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Одеській та Чернівецькій областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області – 254, Чернівецькій області – 170, Львівській області – 166, Івано-Франківській області – 148, Одеській області – 139 та місті Київ – 232 випадки", - зазначив він.
Додамо, загалом ситуація із поширенням коронавірусу у регіонах виглядає так:
-
- Вінницька область — 3175 (+46 за добу)
-
- Волинська область — 4590 (+61)
-
- Дніпропетровська область — 1699 (+41)
-
- Донецька область — 1073 (+24)
-
- Житомирська область — 2377 (+44)
-
- Закарпатська область — 6170 (+90)
-
- Запорізька область — 1052 (+14)
-
- Івано-Франківська область — 6468 (+148)
-
- Кіровоградська область — 739 (0)
-
- Київ — 10392 (+232)
-
- Київська область — 4495 (+66)
-
- Львівська область — 11824 (+166)
-
- Луганська область — 178 (+7)
-
- Миколаївська область — 797 (+27)
-
- Одеська область — 4871 (+139)
-
- Полтавська область — 544 (+11)
-
- Рівненська область — 7433 (+107)
-
- Сумська область — 815 (+32)
-
- Тернопільська область — 3635 (+97)
-
- Харківська область — 5837 (+254)
-
- Херсонська область — 294 (+4)
-
- Хмельницька область — 1539 (+25)
-
- Чернівецька область — 7434 (+170)
-
- Черкаська область — 1114 (+22)
-
- Чернігівська область — 1174 (+20)
-
Нагадаємо, в Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1847.