МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області – 254, Чернівецькій області – 170, Львівській області – 166, Івано-Франківській області – 148, Одеській області – 139 та місті Київ – 232 випадки", - зазначив він.

Додамо, загалом ситуація із поширенням коронавірусу у регіонах виглядає так:



Вінницька область — 3175 (+46 за добу)



Волинська область — 4590 (+61)



Дніпропетровська область — 1699 (+41)



Донецька область — 1073 (+24)



Житомирська область — 2377 (+44)



Закарпатська область — 6170 (+90)



Запорізька область — 1052 (+14)



Івано-Франківська область — 6468 (+148)



Кіровоградська область — 739 (0)



Київ — 10392 (+232)



Київська область — 4495 (+66)



Львівська область — 11824 (+166)



Луганська область — 178 (+7)



Миколаївська область — 797 (+27)



Одеська область — 4871 (+139)



Полтавська область — 544 (+11)



Рівненська область — 7433 (+107)



Сумська область — 815 (+32)



Тернопільська область — 3635 (+97)



Харківська область — 5837 (+254)



Херсонська область — 294 (+4)



Хмельницька область — 1539 (+25)



Чернівецька область — 7434 (+170)



Черкаська область — 1114 (+22)



Чернігівська область — 1174 (+20)



Нагадаємо, в Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1847.