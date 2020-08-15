Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано: в Харьковской области - 254, Черновицкой области - 170, Львовской области - 166, Ивано-Франковской области - 148, Одесской области - 139 и городе Киев - 232 случая", - отметил он.
Добавим, в целом ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
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- Винницкая область - 3175 (+46 за сутки)
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- Волынская область - 4590 (+61)
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- Днепропетровская область - 1699 (41)
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- Донецкая область - 1073 (24)
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- Житомирская область - 2377 (+44)
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- Закарпатская область - 6170 (90)
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- Запорожская область - 1052 (+14)
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- Ивано-Франковская область - 6468 (+148)
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- Кировоградская область - 739 (0)
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- Киев - 10392 (+232)
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- Киевская область - 4495 (+66)
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- Львовская область - 11824 (+166)
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- Луганская область - 178 (7)
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- Николаевская область - 797 (27)
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- Одесская область - 4871 (+139)
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- Полтавская область - 544 (11)
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- Ровенская область - 7433 (+107)
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- Сумская область - 815 (32)
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- Тернопольская область - 3635 (+97)
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- Харьковская область - 5837 (+254)
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- Херсонская область - 294 (+4)
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- Хмельницкая область - 1539 (25)
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- Черновицкая область - 7434 (+170)
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- Черкасская область - 1114 (22)
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- Черниговская область - 1174 (+20)
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Напомним, в Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1847.