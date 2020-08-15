В Украине загруженность больниц, где принимают пациентов с COVID-19, достигает 24%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. По Украине загруженность больниц, где принимают пациентов с COVID-19, на данный момент составляет 24%, однако в некоторых регионах ситуация значительно хуже, чем у других. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В общем, если брать все без исключения больницы, у кого есть места для больных COVID-19, у нас загруженность составляет 24%. Но это в целом по Украине, и если брать регионы, где фиксируем наибольшее количество случаев заболевания уже в течение длительного времени, то в городе Киев загруженность коек уже составляет 52%, Ивано-Франковская область - 48,8%, Львовская область - 52,8% загруженность коек, Черновицкая область - 52,4%", - рассказал Степанов.
В то же время, он отметил, что есть регионы, где ситуация намного лучше.
"Так, Запорожская область - это 3,6%, так как на сегодняшний день там фиксируется малое количество людей, больных COVID-19", - добавил министр.
Напомним, что за последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях, а также в городе Киев.