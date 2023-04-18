В Україні затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. СБУ на Вінниччині затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова. Вона займалася запровадженням освітніх «стандартів» рф на території захопленої громади. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію СБУ.
Цитата
«Служба безпеки затримала ще одну пособницю рф під час комплексних заходів на Вінниччині. Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що після захоплення селища фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.
«За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею «відділу», де вона займалася запровадженням освітніх «стандартів» рф на території захопленої громади. Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях», - зазначається в повідомленні.
У СБУ вказують, що крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини.
«Задокументовано, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою «ми разом з росією». На ньому учасники схвалили так звану «декларацію розвитку регіону», яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку рф. Після визволення правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки», - інформує СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора).
Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Доповнення
У Чорнобаївці Херсонської області підірвали авто так званого "голови військово-цивільної адміністрації" Юрія Турульова. Він вижив.