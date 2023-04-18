В Украине задержали дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. СБУ в Винницкой области задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева. Она занималась введением образовательных «стандартов» россии на территории захваченной громады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию СБУ.
Цитата
«Служба безопасности задержала еще одну пособницу рф во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что после захвата поселка фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.
«По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой «отдела», где она занималась введением образовательных «стандартов» рф на территории захваченной громады. Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях», – отмечается в сообщении.
В СБУ указывают, что, кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора на оккупированной части Херсонской области.
«Задокументировано, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием «мы вместе с россией». На нем участники одобрили так называемую «декларацию развития региона», которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику россии. После освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки», - информирует СБУ.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора).
Злоумышленницы избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Дополнение
В Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль так называемого "председателя военно-гражданской администрации" Юрия Турулева. Он выжил.