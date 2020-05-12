В Україні зареєстровано 1,4 мільйона переселенців

“Станом на 12 травня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 446 651 переселенець з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину.

Також нагадаємо, за три роки тимчасове житло отримали 800 переселенців.