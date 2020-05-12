В Україні зареєстровано 1,4 мільйона переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні взято на облік 1,4 мільйона внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Станом на 12 травня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 446 651 переселенець з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину.
Також нагадаємо, за три роки тимчасове житло отримали 800 переселенців.