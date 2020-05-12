В Украине зарегистрировано 1,4 миллиона переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине учтено 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"По состоянию на 12 мая 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1446651 переселенец из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, правительство упростило процедуру получения помощи переселенцам на период карантина.
Также напомним, за три года временное жилье получили 800 переселенцев.