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В Україні запустять кампанію з виявлення фальсифікованого меду

Київ • УНН

 • 14859 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні у лютому стартує масштабна медіакампанія з виявлення фальсифікованого меду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

В Україні запустять кампанію з виявлення фальсифікованого меду

"Як повідомили ініціатори кампанії з виявлення фальсифікату меду на ринку України, її фактичний старт розпочнеться 10 лютого 2020 року. Традиційно, для виробників меду відводиться час, щоб "виправитися", прибравши з прилавків продукт, який не відповідає вимогам", - вказали у службі.

Як зазначається, саме 10 лютого чотири групи експертів та журналістів відправиться у чотири регіони України, де будуть відібрані зразки меду в торговельних мережах. "Зразки відібраної продукції доставляються до двох незалежних акредитованих випробувальних лабораторій для проведення досліджень. Кожен зразок продукції буде знеособлений та закодований комісією. Лабораторії визначають терміни проведення експертизи", - додали у відомстві.

Під час презентації кампанії заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький наголосив, що кампанія присвячена меду з тієї причини, що Україна входить до числа світових лідерів з виробництва і експорту меду. 

За інформацією директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Бориса Кобаля, сьогодні в Україні зареєстровано близько 5 тис. суб’єктів господарювання, які займаються переробкою меду. 75 із них має право експорту цієї продукції. При цьому 98% українського меду виробляється на приватних пасіках. Загалом в Україні щороку виробляється понад 70 тисяч тонн і експортується близько 50 тонн меду до понад 50 країн (країни Європи, Близького Сходу, США, Канади, Японії).

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