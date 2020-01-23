В Украине запустят кампанию по выявлению фальсифицированного меда
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине в феврале стартует масштабная медиакампания по выявлению фальсифицированного меда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
"Как сообщили инициаторы кампании по выявлению фальсификата меда на рынке Украины, ее фактический старт будет 10 февраля 2020 года. Традиционно, для производителей меда отводится время, чтобы "исправиться", убрав с прилавков продукт, который не соответствует требованиям", - указали в службе.
Как отмечается, именно 10 февраля четыре группы экспертов и журналистов отправятся в четыре региона Украины, где будут отобраны образцы меда в торговых сетях. "Образцы отобранной продукции доставляются в две независимые аккредитованных испытательных лабораторий для проведения исследований. Каждый образец продукции будет обезличенный и закодированный комиссией. Лаборатории определяют сроки проведения экспертизы", - добавили в ведомстве.
Во время презентации кампании заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил, что кампания посвящена меда по той причине, что Украина входит в число мировых лидеров по производству и экспорту меда.
По информации директора Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Бориса Кобаля, сегодня в Украине зарегистрировано около 5 тыс. субъектов хозяйствования, которые занимаются переработкой меда. 75 из них имеет право экспорта этой продукции. При этом 98% украинского меда производится на частных пасеках. Всего в Украине ежегодно производится более 70 тысяч тонн и экспортируется около 50 тонн меда в более чем 50 стран (страны Европы, Ближнего Востока, США, Канады, Японии).