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В Украине запустят кампанию по выявлению фальсифицированного меда

Киев • УНН

 • 14859 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине в феврале стартует масштабная медиакампания по выявлению фальсифицированного меда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

В Украине запустят кампанию по выявлению фальсифицированного меда

"Как сообщили инициаторы кампании по выявлению фальсификата меда на рынке Украины, ее фактический старт будет 10 февраля 2020 года. Традиционно, для производителей меда отводится время, чтобы "исправиться", убрав с прилавков продукт, который не соответствует требованиям", - указали в службе.

Как отмечается, именно 10 февраля четыре группы экспертов и журналистов отправятся в четыре региона Украины, где будут отобраны образцы меда в торговых сетях. "Образцы отобранной продукции доставляются в две независимые аккредитованных испытательных лабораторий для проведения исследований. Каждый образец продукции будет обезличенный и закодированный комиссией. Лаборатории определяют сроки проведения экспертизы", - добавили в ведомстве.

Во время презентации кампании заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил, что кампания посвящена меда по той причине, что Украина входит в число мировых лидеров по производству и экспорту меда.

По информации директора Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Бориса Кобаля, сегодня в Украине зарегистрировано около 5 тыс. субъектов хозяйствования, которые занимаются переработкой меда. 75 из них имеет право экспорта этой продукции. При этом 98% украинского меда производится на частных пасеках. Всего в Украине ежегодно производится более 70 тысяч тонн и экспортируется около 50 тонн меда в более чем 50 стран (страны Европы, Ближнего Востока, США, Канады, Японии).

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