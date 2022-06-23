В Україні заборонено вже 12 проросійських партій: повний список
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. В Україні заборонено діяльність вже 12 проросійських партій. Представники цих політичних сил ретранслювали офіційну позицію рф щодо нашої держави, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу нацбезпеці України, передає УНН із посиланням на СБУ.
Цитата
"Сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова прийняв рішення щодо заборони чергової проросійської політичної сили – "Прогресивної соціалістичної партії України". Таке рішення прийнято на підставі указу Президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози нацбезпеці України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Список заборонених політичних структур:
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- "Опозиційна платформа - За життя"
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- "Опозиційний блок"
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- "Партія Шарія"
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- "НАШІ"
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- "Соціалісти"
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- "Ліва опозиція"
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- "Партія справедливості та розвитку"
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- "Держава"
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- "Блок Володимира Сальдо"
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- "Соціалістична партія України"
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- "Союз лівих сил"
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- "Прогресивна соціалістична партія України"
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Нагадаємо
Так, 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливості та розвитку", 14 червня - "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія", 17 червня - "Союз лівих сил", 20 червня - "Опозиційна платформа – за життя", 23 червня - "Прогресивна соціалістична партія України".
14 травня Президент Володимир Зеленський підписав законопроект 7172-1, який передбачає повну заборону діяльності проросійських політичних партій на території України.
28 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.