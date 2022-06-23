В Україні заборонено вже 12 проросійських партій: повний список

Цитата

"Сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова прийняв рішення щодо заборони чергової проросійської політичної сили – "Прогресивної соціалістичної партії України". Таке рішення прийнято на підставі указу Президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози нацбезпеці України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Список заборонених політичних структур:



"Опозиційна платформа - За життя"



"Опозиційний блок"



"Партія Шарія"



"НАШІ"



"Соціалісти"



"Ліва опозиція"



"Партія справедливості та розвитку"



"Держава"



"Блок Володимира Сальдо"



"Соціалістична партія України"



"Союз лівих сил"



"Прогресивна соціалістична партія України"



Нагадаємо

Так, 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливості та розвитку", 14 червня - "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія", 17 червня - "Союз лівих сил", 20 червня - "Опозиційна платформа – за життя", 23 червня - "Прогресивна соціалістична партія України".

14 травня Президент Володимир Зеленський підписав законопроект 7172-1, який передбачає повну заборону діяльності проросійських політичних партій на території України.

28 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.