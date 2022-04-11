Криваві гроші: в Україні заблокували виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній

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"... заблоковано імпортні, позикові контракти з РФ і РБ, можливість їх переуступок та загалом поставлено на контроль операції 7000 резидентів, які мали можливість оплати імпортних контрактів із компаніями агресорів на суму понад 190 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що частина вказаних імпортерів, позичальників, підконтрольна рф та рб, фактично не реєструвалась представництвами агресора з метою уникнення санкцій та ухилення від оподаткування.

"Після вищенаведених превентивних заходів здійснюється аналіз понад 200 найбільших резидентів, які мають зовнішньо-економічні відносини з країнами-агресора з метою вирішення питання щодо застосування санкцій, початку міжнародних розслідувань, арешту активів у межах кримінального провадження з подальшою передачею в управління АРМА та націоналізацією", - зазначається в повідомленні.

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У МВС повідомили, що враховуючи відсутність з 2017 року контролю НБУ за фактами купівлі валюти комерційними банками для клієнтів, спільно з НБУ проаналізовано динаміку запровадження спрощеної процедури купівлі інвалюти для критичного імпорту без проведення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції, зокрема певні загрозливі передумови для купівлі валюти будь-якими фіктивними компаніями, в тому числі для виконання авансових платежів по імпорту, також компаніями, які не спеціалізуються на предметах критичного імпорту, проте здійснили купівлю валютного коридору з необхідною номенклатурою, що фактично негативно вплине на платіжний баланс країни.

"Результатом чого стали, в тому числі зміни до Постанови НБУ №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", зокрема встановлення звичного валютного контролю для критичного імпорту", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що підставою таких ініціатив Міністерства є інформація щодо 8 підприємств-імпортерів, які здійснили з 24 лютого 2022 оплату нібито "критичного імпорту" на загальну суму понад 810 млн грн, проте характер задекларованих зовнішньоекономічних операцій свідчить про їх удаваність та відсутність економічної мети.