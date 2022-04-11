Кровавые деньги: в Украине заблокировали вывод активов почти 7 тысяч пророссийских компаний

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"... заблокированы импортные, заемные контракты с рф и рб, возможность их переуступок и в целом поставлено на контроль 7000 операций резидентов, которые имели возможность оплаты импортных контрактов с компаниями агрессоров на сумму свыше 190 млрд грн", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что часть указанных импортеров, заемщиков, подконтрольная рф и рб, фактически не регистрировалась представительствами агрессора с целью избежания санкций и уклонения от налогообложения.

"После вышеприведенных превентивных мероприятий осуществляется анализ более 200 крупнейших резидентов, которые имеют внешне-экономические отношения со странами-агрессора с целью решения вопроса о применении санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства с последующей передачей в управление АРМА и национализацией", - отмечается в сообщении.

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В МВД сообщили, что учитывая отсутствие с 2017 года контроля НБУ за фактами покупки валюты коммерческими банками для клиентов, совместно с НБУ проанализирована динамика введения упрощенной процедуры покупки инвалюты для критического импорта без проведения дополнительного анализа документов (информации) о валютных операциях, в частности определенные угрожающие предпосылки для покупки валюты любыми фиктивными компаниями, в том числе для выполнения авансовых платежей по импорту, также компаниями, которые не специализируются на предметах критического импорта, однако совершили покупку валютного коридора с необходимой номенклатурой, что фактически негативно повлияет на платежный баланс страны.

"Результатом чего стали, в том числе изменения в Постановление НБУ №18 от 24.02.2022 "О работе банковской системы в период введения военного положения", в частности установление привычного валютного контроля для критического импорта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что основанием таких инициатив Министерства есть информация о 8 предприятиях-импортерах, которые совершили с 24 февраля 2022 оплату якобы "критического импорта" на общую сумму более 810 млн грн, однако характер задекларированных внешнеэкономических операций свидетельствует об их притворстве и отсутствие экономической цели.