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В Україні за рік подорожчали антибіотики: які ціни

В Україні за рік подорожчали антибіотики: які ціни

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Ціни на антибіотики у березні у порівнянні з цінами на них у відповідний місяць торік підвищилися. Суттєво подорожчали і вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати, тоді як на імпортні ліки цієї категорії ціна знизилася. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Деталі

У березні 2020 року ціна на вітчизняні антибіотики була 17,95 грн за 10 таблеток/капсул, а у березні цього року вони коштували 18,63 грн за 10 таблеток/капсул, тобто, зростання ціни - на 3,79%. Імпортні антибіотики у березні коштували 112,49 грн за 10 таблеток, тоді як у березні 2020 року - 107,63 грн за 10 таблеток (+4,52%).

Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняного виробництва у березні коштували 10,70 грн за 10 таблеток, а в березні 2020 року - 9,62 грн за 10 таблеток (+11,23%). Імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати у березні коштували 17,99 грн за один пакетик, а в березні 2020 року - 18,99 грн за пакетик (-5,27%).

При цьому за місяць (березень проти лютого цього року) ціни на вітчизняні антибіотики піднялися на 0,32%, на імпортні антибіотики зросли на 0,36%, на вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати ціни не змінилися, на імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати знизилися на 0,11%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Як вказували раніше у МОЗ, в Україні під час пандемії COVID-19 у 5-6 разів зросло споживання деяких груп антибіотиків. Дехто приймає антибіотики не за призначенням лікаря та без будь-яких підстав. Як наслідок, настає антибіотикорезистентність — звикання до таких препаратів.

За даними ВООЗ, антибіотикорезистентність входить в десятку найбільших загроз для людського здоров'я. Наразі щороку у світі 700 тис. людей помирає від хвороб, які спричинені бактеріями, стійкими до існуючих антибіотиків. Якщо нічого не зробити якнайшвидше, ця цифра становитиме 10 мільйонів смертей щороку вже у 2050 році.

Коли без антибіотика не вижити

Як зазначають у Центрі громадського здоров'я, ми покладаємось на антибіотики при таких серйозних станах як бактеріальні пневмонії та менінгіти. Антибіотики рятують нас при такій екстремальній реакції організму на інфекцію як сепсис. Антибіотики необхідні під час хірургічних втручань, пацієнтам, які страждають на важкі захворювання нирок тощо.

Загалом антибіотики прописують:

  • для захворювань, які, можливо, навряд пройдуть самостійно та можуть бути небезпечні для оточуючих;
  • коли антибіотики можуть значно пришвидшити одужання людини;
  • коли є ризик серйозних ускладнень або навіть смерті. Як, наприклад, при флегномі чи пневмонії.

Зрозуміти, чи є у вас бактеріальна інфекція та чи потребує вона лікування антибіотиками, може лише лікар.

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