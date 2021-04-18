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В Украине за год подорожали антибиотики: какие цены

В Украине за год подорожали антибиотики: какие цены

Киев  •  УНН

 • 25324 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Цены на антибиотики в марте по сравнению с ценами на них в соответствующий месяц прошлого года повысились. Существенно подорожали и отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты, тогда как на импортные лекарства этой категории цена снизилась. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Детали

В марте 2020 цена на отечественные антибиотики была 17,95 грн за 10 таблеток/капсул, а в марте этого года они стоили 18,63 грн за 10 таблеток/капсул, то есть, рост цен - на 3,79%. Импортные антибиотики в марте стоили 112,49 грн за 10 таблеток, тогда как в марте 2020-го - 107,63 грн за 10 таблеток (+4,52%).

Жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественного производства в марте стоили 10,70 грн за 10 таблеток, а в марте 2020 года - 9,62 грн за 10 таблеток (+11,23%). Импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты в марте стоили 17,99 грн за один пакетик, а в марте 2020-го - 18,99 грн за пакетик (-5,27%).

При этом за месяц (март к февралю этого года) цены на отечественные антибиотики поднялись на 0,32%, на импортные антибиотики выросли на 0,36%, на отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты цены не изменились, на импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты снизились на 0,11%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Как указывали ранее в Минздраве, в Украине во время пандемии COVID-19 в 5-6 раз возросло потребление некоторых групп антибиотиков. Некоторые принимают антибиотики не по назначению врача и без каких-либо оснований. Как следствие, наступает антибиотикорезистентность - привыкание к таким препаратам.

По данным ВОЗ, антибиотикорезистентность входит в десятку крупнейших угроз для здоровья. Сейчас ежегодно в мире 700 тыс. человек умирает от болезней, вызванных бактериями, устойчивыми к существующим антибиотикам. Если ничего не сделать как можно быстрее, эта цифра составит 10 миллионов смертей ежегодно уже в 2050 году.

Когда без антибиотика не выжить

Как указывают в Центре общественного здоровья, мы полагаемся на антибиотики при таких серьезных состояниях как бактериальные пневмонии и менингиты. Антибиотики спасают нас при такой экстремальной реакции организма на инфекцию как сепсис. Антибиотики необходимы во время хирургических вмешательств, пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями почек и др.

В общем антибиотики прописывают:

  • для заболеваний, которые, возможно, вряд пройдут самостоятельно и могут быть опасны для окружающих;
  • когда антибиотики могут значительно ускорить выздоровление человека;
  • когда есть риск серьезных осложнений или даже смерти. Как, например, при флегномии или пневмонии.

Понять, есть ли у вас бактериальная инфекция и есть ли необходимость лечения антибиотиками, может только врач.

Украинские Национальные Новости

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