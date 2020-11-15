В Україні за місяць виявили близько тисячі нових хворих на туберкульоз

“У жовтні 2020 року в Україні зареєстровано 1190 випадків туберкульозу: 955 нових випадків захворювання; 235 пацієнтів з рецидивом; 27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви; 61 пацієнт, який розпочав повторне лікування після невдалого; 15 інших випадків”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом у жовтні 2020 року від туберкульозу лікувалися 13 032 людини.

Нагадаємо, що з квітня цього року Національна служба здоров’я виплатила закладам за лікування пацієнтів з туберкульозом вже понад 670 млн грн.

Додамо, що у ВООЗ повідомили, що пандемія коронавірусу ускладнила боротьбу з туберкульозом.