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В Україні за місяць виявили близько тисячі нових хворих на туберкульоз

Київ • УНН

 • 17495 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Протягом жовтня в Україні зареєстровано 1190 випадків туберкульозу, з них нових - 955. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

“У жовтні 2020 року в Україні зареєстровано 1190 випадків туберкульозу: 955 нових випадків захворювання; 235 пацієнтів з рецидивом; 27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви; 61 пацієнт, який розпочав повторне лікування після невдалого; 15 інших випадків”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом у жовтні 2020 року від туберкульозу лікувалися 13 032 людини.

Нагадаємо, що з квітня цього року Національна служба здоров’я виплатила закладам за лікування пацієнтів з туберкульозом вже понад 670 млн грн.

Додамо, що у ВООЗ повідомили, що пандемія коронавірусу ускладнила боротьбу з туберкульозом.

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