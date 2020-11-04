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Медзаклади отримали на лікування пацієнтів з туберкульозом вже понад 670 млн грн - НСЗУ

Медзаклади отримали на лікування пацієнтів з туберкульозом вже понад 670 млн грн - НСЗУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Національна служба здоров’я виплатила закладам за лікування пацієнтів з туберкульозом вже понад 670 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

“В Україні 48 медичних закладів лікують пацієнтів з туберкульозом за Програмою медичних гарантій. З квітня цього року Національна служба здоров’я України виплатила їм понад 670 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що тариф, що встановлено за лікування пацієнтів з туберкульозом, покриває як стаціонарний, так і амбулаторний етап лікування. Лікування мультирезистентної (стійкої до лікарських препаратів) форми туберкульозу є значно дороговартісним. Тож, за ініціативи НСЗУ, з 1 вересня цього року тариф на лікування стійкого туберкульозу збільшено на 40%.

“За даними електронної системи охорони здоров’я, з 1 квітня — початку дії Програми медичних гарантій — кількість пацієнтів з туберкульозом, які лікуються амбулаторно, щомісяці зростає. Водночас показники госпіталізованих пацієнтів з туберкульозом, лишаються незмінними. Ця тенденція свідчить про те, що у стаціонарах перебувають переважно пацієнти з відкритою формою туберкульозу”, — зазначається в повідомленні.

Дані електронної системи охорони здоров’я свідчать, що у травні кількість пацієнтів з туберкульозом на амбулаторному лікуванні становила 3248, у стаціонарі лікувалося 669. Тоді як вже у вересні кількість пацієнтів на амбулаторному лікуванні, порівняно з травнем, зросла на понад 6 тис пацієнтів і становила 9580. При цьому кількість пацієнтів у стаціонарі у вересні, порівняно з травнем, зросла всього на 167 осіб і становила 836 пацієнтів.

Окрім того, у Програмі медичних гарантій-2021 НСЗУ пропонує наблизити медичну допомогу до пацієнта і стимулюватимемо розвиток амбулаторної допомоги пацієнтам з туберкульозом. Зокрема, впровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні первинної медичної допомоги та збільшити тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу. Це стане можливам, якщо ...тариф на лікування туберкульозу зросте до 63 тис. грн на рік.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ планує з наступного року у 3 рази збільшити тариф на лікування хворих на туберкульоз.

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