Медучреждения получили на лечение пациентов с туберкулезом уже более 670 млн грн - НСЗУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Национальная служба здоровья выплатила заведениям за лечение пациентов с туберкулезом уже более 670 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
"В Украине 48 медицинских учреждений лечат пациентов с туберкулезом по программе медицинских гарантий. С апреля этого года Национальная служба здоровья Украины выплатила им более 670 млн грн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что тариф установлен за лечение пациентов с туберкулезом, покрывает как стационарный, так и амбулаторный этап лечения. Лечение мультирезистентной (устойчивой к лекарственным препаратам) формы туберкулеза является значительно дорогостоящим. Поэтому, по инициативе НСЗУ, с 1 сентября этого года тариф на лечение устойчивого туберкулеза увеличено на 40%.
"По данным электронной системы здравоохранения, с 1 апреля - начала действия Программы медицинских гарантий - количество пациентов с туберкулезом, которые лечатся амбулаторно, ежемесячно растет. В то же время показатели госпитализированных пациентов с туберкулезом, остаются неизменными. Эта тенденция свидетельствует о том, что в стационарах находятся преимущественно пациенты с открытой формой туберкулеза", - отмечается в сообщении.
Данные электронного здравоохранения свидетельствуют, что в мае количество пациентов с туберкулезом на амбулаторном лечении составляло 3248, в стационаре лечилось 669. Тогда как уже в сентябре количество пациентов на амбулаторном лечении по сравнению с маем, выросло на более чем 6 тыс. пациентов и составило 9580. При этом количество пациентов в стационаре в сентябре по сравнению с маем, выросло всего на 167 человек и составило 836 пациентов.
Кроме того, в программе медицинских гарантий-2021 НСЗУ предлагает приблизить медицинскую помощь к пациенту и стимулировать развитие амбулаторной помощи пациентам с туберкулезом. В частности, внедрить новый пакет медицинских услуг для лечения туберкулеза на уровне первичной медицинской помощи и увеличить тариф на медицинские услуги по лечению туберкулеза. Это станет возможным, если ... тариф на лечение туберкулеза возрастет до 63 тыс грн в год.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует со следующего года в 3 раза увеличить тариф на лечение больных туберкулезом.