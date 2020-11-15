В Украине за месяц обнаружили около тысячи новых больных туберкулезом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В течение октября в Украине зарегистрировано 1190 случаев туберкулеза, из них новых - 955. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
"В октябре 2020 года в Украине зарегистрировано 1190 случаев туберкулеза: 955 новых случаев заболевания; 235 пациентов с рецидивом; 27 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва; 61 пациент, который начал повторное лечение после неудачного; 15 других случаев", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего в октябре 2020 года от туберкулеза лечились 13 032 человека.
Напомним, что с апреля этого года Национальная служба здоровья выплатила заведениям за лечение пациентов с туберкулезом уже более 670 млн грн.
Добавим, что в ВОЗ сообщили, что пандемия коронавируса осложнила борьбу с туберкулезом.