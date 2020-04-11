В Україні за минулу добу провели понад 3 тис. ПЛР-тестів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні за минулу добу було здійснено 3017 тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції, їхня кількість зростає. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу було здійснено 3017 досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції, ми бачимо щоденне зростання кількості досліджень, які проводять вірусологічні лабораторії. З них 287 досліджень було проведено матеріалу, який був відібраний від хворих з пневмонією, які наразі перебувають в стаціонарних відділеннях наших лікарень”, — сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, приріст підтверджених випадків COVID-19 в Україні за добу склав 13%.