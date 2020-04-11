В Украине за минувшие сутки провели более 3 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки было совершено 3017 тестов методом полимеразной цепной реакции, их количество растет. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“За прошедшие сутки было совершено 3017 исследований методом полимеразной цепной реакции, мы видим ежедневный рост количества исследований, проводимых вирусологическими лабораториями. Из них 287 исследований было проведено материала, который был отобран от больных с пневмонией, которые сейчас находятся в стационарных отделениях наших больниц”, — сказал Ляшко.
Напомним, прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составил 13%.