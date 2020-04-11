В Украине за минувшие сутки провели более 3 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51521 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60386 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74391 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73799 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100894 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81258 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102042 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105651 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130755 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130268 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине за минувшие сутки провели более 3 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19

В Украине за минувшие сутки провели более 3 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки было совершено 3017 тестов методом полимеразной цепной реакции, их количество растет. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“За прошедшие сутки было совершено 3017 исследований методом полимеразной цепной реакции, мы видим ежедневный рост количества исследований, проводимых вирусологическими лабораториями. Из них 287 исследований было проведено материала, который был отобран от больных с пневмонией, которые сейчас находятся в стационарных отделениях наших больниц”, — сказал Ляшко.

Напомним, прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составил 13%.

Украинские Национальные Новости

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