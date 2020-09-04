В Україні за добу зробили рекордну кількість тестувань ПЛР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Україні за останню добу зробили рекордну кількість тестувань методом ПЛР – 25483 дослідження. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За попередню добу загалом було здійснено 49785 тестувань, із них 25483 дослідження методом ПЛР. Хочу звернути увагу, що це рекордна кількість, і 25 тисяч тестів на добу, більше навіть, ми ще не робили. Також 24302 дослідження методом ІФА", - зазначив він.
Нагадаємо, у ЗСУ за добу зафіксували понад 40 нових випадків захворювання на COVID-19.