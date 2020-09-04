В Україні за добу зробили рекордну кількість тестувань ПЛР

"За попередню добу загалом було здійснено 49785 тестувань, із них 25483 дослідження методом ПЛР. Хочу звернути увагу, що це рекордна кількість, і 25 тисяч тестів на добу, більше навіть, ми ще не робили. Також 24302 дослідження методом ІФА", - зазначив він.

Нагадаємо, у ЗСУ за добу зафіксували понад 40 нових випадків захворювання на COVID-19.