В Украине за сутки сделали рекордное количество тестирований ПЦР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине за последние сутки сделали рекордное количество тестирований методом ПЦР - 25483 исследования. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 49785 тестирований, из них 25483 исследования методом ПЦР. Хочу обратить внимание, что это рекордное количество, и 25000 тестов в сутки, больше даже, мы еще не делали. Также 24302 исследования методом ИФА", - отметил он.
Напомним, в ВСУ за сутки зафиксировали более 40 новых случаев заболевания COVID-19.