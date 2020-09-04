В Украине за сутки сделали рекордное количество тестирований ПЦР

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 49785 тестирований, из них 25483 исследования методом ПЦР. Хочу обратить внимание, что это рекордное количество, и 25000 тестов в сутки, больше даже, мы еще не делали. Также 24302 исследования методом ИФА", - отметил он.

Напомним, в ВСУ за сутки зафиксировали более 40 новых случаев заболевания COVID-19.