У ЗСУ за добу зафіксували понад 40 нових випадків захворювання на COVID-19

"Станом на 10:00 04 вересня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 613 осіб. Всього за час пандемії одужала – 1241 особа, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 547 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 65 осіб. За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 13 осіб, а на лікуванні вдома - 29 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.