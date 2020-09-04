В ВСУ за сутки зафиксировали более 40 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировано 42 новых случая заболевания COVID-19, в общем болеют 613 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 4 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 613 человек. Всего за время пандемии выздоровел - 1241 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 547 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 65 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 13 человек, а на лечении дома - 29 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.