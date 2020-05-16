В Україні за добу зафіксували рекордну кількість осіб, які одужали від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. За минулу добу в Україні зафіксували 433 особи, які одужали від коронавірусу. Це рекордна кількість за весь час пандемії. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу від коронавірусу одужало 433 особи, це найбільша кількість одужавших за весь час пандемії", - сказав Степанов.
Як повідомлялося в УНН раніше, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 528 осіб, серед них 49 дітей та 92 медики.