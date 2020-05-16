В Україні за добу зафіксували рекордну кількість осіб, які одужали від COVID-19

"За минулу добу від коронавірусу одужало 433 особи, це найбільша кількість одужавших за весь час пандемії", - сказав Степанов.

Як повідомлялося в УНН раніше, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 528 осіб, серед них 49 дітей та 92 медики.