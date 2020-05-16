В Украине за сутки зафиксировали рекордное количество лиц, выздоровевших от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 433 человека, которые выздоровели от коронавируса. Это рекордное количество за все время пандемии. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 433 человека, это самое большое количество выздоровевших за все время пандемии", - сказал Степанов.
Как сообщалось в УНН ранее, за минувшие сутки в Украине на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели 528 человек, среди них 49 детей и 92 медика.