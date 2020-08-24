В Україні за добу понад 1700 нових випадків захворювання на COVID-19: всього понад 106 тисяч

“За минулу добу у нас захворіло 1 799 осіб... Було госпіталізовано 279 людей, зафіксовано 22 летальних випадки. При цьому одужало 289 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 106 757 людей...при цьому загалом одужало 52 524 пацієнта, а летальних випадків 2 293”, — зазначив він.

Нагадаємо, на Буковині кількість інфікувань COVID-19 вже у 6 раз перевищує кількість одужань.