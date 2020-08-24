В Україні за добу понад 1700 нових випадків захворювання на COVID-19: всього понад 106 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. За добу в Україні зафіксовано 1 799 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії захворіло 106 757 людей. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу у нас захворіло 1 799 осіб... Було госпіталізовано 279 людей, зафіксовано 22 летальних випадки. При цьому одужало 289 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 106 757 людей...при цьому загалом одужало 52 524 пацієнта, а летальних випадків 2 293”, — зазначив він.
Нагадаємо, на Буковині кількість інфікувань COVID-19 вже у 6 раз перевищує кількість одужань.