В Украине за сутки более 1700 новых случаев заболевания COVID-19 всего более 106 000

“За прошедшие сутки у нас заболело 1799 человек... Было госпитализировано 279 человек, зафиксировано 22 летальных случая. При этом выздоровели 289 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболело 106 757 человек... при этом в целом выписаны 52524 пациента, а летальных случаев 2293”, — отметил он.

Напомним, на Буковине количество заражений COVID-19 уже в 6 раз превышает количество выздоровлений.