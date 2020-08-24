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В Украине за сутки более 1700 новых случаев заболевания COVID-19 всего более 106 000

Киев • УНН

 • 16513 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. За сутки в Украине зафиксировано 1799 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 106 757 человек. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине за сутки более 1700 новых случаев заболевания COVID-19 всего более 106 000

“За прошедшие сутки у нас заболело 1799 человек... Было госпитализировано 279 человек, зафиксировано 22 летальных случая. При этом выздоровели 289 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболело 106 757 человек... при этом в целом выписаны 52524 пациента, а летальных случаев 2293”, — отметил он.

Напомним, на Буковине количество заражений COVID-19 уже в 6 раз превышает количество выздоровлений.

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