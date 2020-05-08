В Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів від COVID-19

"За минулу добу захворіло 504 особи, з них 44 дитини та 98 медпрацівників…За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок, більшість померлих мали супутні захворювання, при цьому 310 пацієнтів одужали - це рекордна цифра за весь час пандемії", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.