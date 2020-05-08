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В Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні за останню добу одужало 310 людей від COVID-19, що є рекордною цифрою з початку пандемії. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів від COVID-19

"За минулу добу захворіло 504 особи, з них 44 дитини та 98 медпрацівників…За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок, більшість померлих мали супутні захворювання, при цьому 310 пацієнтів одужали - це рекордна цифра за весь час пандемії", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.

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