В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Украине за последние сутки выписаны 310 человек от COVID-19, что является рекордной цифрой с начала пандемии. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 504 человека, из них 44 ребенка и 98 медработников... За последние сутки зафиксировано 21 летальный случай, большинство умерших имели сопутствующие заболевания, при этом 310 пациентов выздоровели - это рекордная цифра за все время пандемии", - отметил он.
Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.