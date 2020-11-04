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В Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 400 правоохоронців, двоє померли

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. За минулу добу серед працівників системи внутрішніх справ зареєстрували 415 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, від ускладнень два правоохоронці померли. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“Станом на 4 листопада зафіксовано 415 нових випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців, від ускладнень хвороби померло ще двоє працівників МВС”, - йдеться в повідомленні.

Додамо, що за добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано у Дніпропетровській області (+41), у Хмельницькій області (+21) та у Києві (+53).

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 14 022 працівники МВС, одужало – 13 068, померло — 37.

Медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС та контактні особи, які спілкувалися з хворими.

Зазначимо, що в Україні станом на 4 листопада зафіксовано вже 420 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тисячі.

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