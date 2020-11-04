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В Украине за сутки COVID-19 заболело более 400 правоохранителей, двое умерли

В Украине за сутки COVID-19 заболело более 400 правоохранителей, двое умерли

Киев  •  УНН

 • 11674 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. За минувшие сутки среди работников системы внутренних дел зарегистрировали 415 больных коронавирусной болезнью COVID-19, от осложнений два правоохранителя погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По состоянию на 4 ноября зафиксировано 415 новых случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей, от осложнений болезни умерло еще двое сотрудников МВД", - говорится в сообщении.

Добавим, что за сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (41), в Хмельницкой области (+21) и в Киеве (+53).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 14 022 работника МВД, выздоровели - 13 068, умерло - 37.

Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.

Отметим, что в Украине по состоянию на 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысячи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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