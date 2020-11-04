В Украине за сутки COVID-19 заболело более 400 правоохранителей, двое умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За минувшие сутки среди работников системы внутренних дел зарегистрировали 415 больных коронавирусной болезнью COVID-19, от осложнений два правоохранителя погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"По состоянию на 4 ноября зафиксировано 415 новых случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей, от осложнений болезни умерло еще двое сотрудников МВД", - говорится в сообщении.
Добавим, что за сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (41), в Хмельницкой области (+21) и в Киеве (+53).
С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 14 022 работника МВД, выздоровели - 13 068, умерло - 37.
Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.
Отметим, что в Украине по состоянию на 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысячи.