В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 53 дітей та 53 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. За минулу добу в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 823 осіб, з них 53 дитини та 53 медичних працівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 823 особи, з них 53 дитини, а також 53 медпрацівники. Було госпіталізовано 215 осіб. Зафіксовано 22 летальних випадки. При цьому одужав 221 пацієнт", - сказав Степанов.
Загалом за весь час пандемії захворіло 48 тис. 500 людей. З них 3509 дітей, а також 6990 медпрацівників. Загалом одужало 21 тис. 376 осіб, а летальних випадків 1249.
Він додав, що за попередню добу було здійснено 13 957 тестів. З них 9 934 досліджень методом ПЛР, а також 4023 дослідження методом ІФА.
Раніше в УНН повідомлялося, що в Україні вже 48,5 тис. випадків COVID-19, за добу – 823.